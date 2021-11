AUDIO - Sabato distrugge Balotelli: “E’ un ex giocatore. Può fare al massimo il tifo per l'Italia”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Inter e non solo è intervenuto l'ex calciatore Antonio Sabato.

Mario Balotelli punta la Nazionale. Lei che pensa?

"Ma candidato a che cosa? Può tornare a vedere e fare il tifo per la Nazionale, non a giocare. Ormai è un ex giocatore. Dobbiamo arrangiarci con chi abbiamo, che sono bravi. Immobile è stato crocefisso, ci sarebbe servito in queste due partite".

Ibra vuole rinnovare ancora un anno col Milan:

"Se sta bene così, determina ancora. E lo farei il rinnovo. Uno così non è un problema, è un aiuto per lo spogliatoio".

Inter-Napoli: quale il jolly che può emergere da entrambe le parti?

"Dzeko e Lautaro hanno avuto problemi, la squadra mi sembra incerottata rispetto a quella del Napoli. Ci sono però giocatori che possono fare la differenza. Sarà una partita difficile per entrambe ma mi fido di Dzeko. Credo si sia riposato e può essere il jolly importante. Il pericolo numero uno è Osimhen. Senza De Vrij può essere un problema".

Inter-Napoli-Milan: quale il tecnico più pronto per lo Scudetto?

"Inzaghi è interessante, fa giocare bene la squadra nonostante le perdite dell'Inter. E' la rivelazione. Spalletti ha sempre allenato buone squadre. Pioli può essere l'altra sorpresa".

Lazio-Juventus, Sarri contro Allegri: chi è più lontano dal suo meglio?

"Il sarrismo non esiste più, l'ultima volta l'ho visto al Napoli. Il suo gioco negli ultimi anni non si è visto. Se gli danno la possibilità di comprare i giocatori adatti, si può rivedere. Però quel Napoli era uno spettacolo e non lo abbiamo più rivisto".