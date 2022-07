AUDIO - Sconcerti: "Che perdita Koulibaly per il Napoli! Uno così è insostituibile"

"Al momento era il miglior difensore del mondo".





Per commentare le notizie di giornata ai microfoni di Tmw Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

Napoli, fatta per il passaggio di Koulibaly al Chelsea. Ma tanti difensori forti lasciano l'Italia:

"Sono partenze importanti, Koulibaly era il cuore stesso di Napoli. Con lui la squadra ha fatto tanti punti. E' un giocatore decisivo, è impossibile sostituirlo, non migliorerai mai. Mi dispiace molto, ha giocato tanto in Italia e a grandi livelli, non ha mai creato problemi e anche ora se ne va da signore. E' una perdita importante per il Napoli".

Quanto ne esce ridimensionato il Napoli?

"Ora bisogna vedere come reinveste questi soldi. Ma trovarne uno superiore non è possibile. Il Napoli gli aveva fatto una grande offerta, da 6 milioni per 5 anni, ma il Chelsea gliene dà 9. Sarà molto difficile sostituirlo. Al momento era il miglior difensore del mondo".

L'Italia ha perso appeal e queste sono le conferme. E forse incide anche il mancato Mondiale:

"Non è la prima volta. Abbiamo capito che in questo momento il nostro posto non è importante. Mi sembra giusto così".

Arbitri che la prossima stagione parleranno una volta al mese. Che ne pensa?

"Sono una parte indispensabile per il calcio, qualunque qualcosa si faccia per convincere la gente della giustizia arbitrale è impossibile arrivarci. la gente vuole arbitri che la pensano come loro. E' impossibile rendere popolari gli arbitri. I malati siamo noi, non gli arbitri".

Dybala come mai ancora senza squadra?

"Essere stato scartato dalla Juve è un giudizio pesantissimo che Dybala forse ha trascurato. Ci sono solo italiane su di lui ed è strano perché un giocatore di questo genere, non più giovanissimo ma nel pieno del suo impegno, dovrebbe essere osservato in Europa. Credo che abbia pesato molto l'equazione che se lo ha scartato la Juve allora c'è un motivo. O magari ha già un accordo con l'Inter e forse il mercato già lo sa e per questo non si muove. Ho impressione che ci sia la certezza che sia inutile cercarlo".