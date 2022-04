AUDIO - Sconcerti: "Dichiarazione di Spalletti figlia della rabbia. Inter ora di nuovo favorita"

"Tra l’altro tra un pò ci sarà il caso plusvalenze, sembra che non si dia la grande importanza che queste abbiano".

Per commentare la giornata di Serie A, a Tmw Radio è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

Il campionato è molto combattuto, non si capisce la possibile vincitrice:

"Lo sappiamo che è così. Abbiamo sempre saputo fosse inutile fare pronostici. Non c’è una squadra che può ammazzare il campionato o che è più forte o con grandissimi calciatori. Per quanto riguarda la quota Scudetto è bassissima, ma chi vincerà si divertirà ugualmente".

Nelle ultime gare il Milan ha difficoltà a trovare il goal, come se lo spiega?

"Secondo me quello che manca al Milan è un giocatore che faccia la differenza e sia decisivo. Ogni squadra ha diritto ad avere partite complicate, giocare a Torino è difficile. In questo caso devi avere un giocatore decisivo che ti faccia portare a casa i 3 punti. Se non hai questo grande calciatore rischi di fermarti".

Il Napoli si ferma e Spalletti parla di sentenza, è d’accordo?

"Io credo per quanto riguarda la dichiarazione di Spalletti sia figlia della rabbia e del nervosismo post partita. Ad oggi sembra che lo Scudetto lo debba vincere l’Inter, nonostante le difficoltà delle ultime partite. Certo non è una cosa felice che ci siano ancora partite da recuperare, perché questo dà l'idea di un movimento che non sa tenere queste organizzazioni. Tra l’altro tra un pò ci sarà il caso plusvalenze, sembra che non si dia la grande importanza che queste abbiano. Se c’è un falso in bilancio, la gara è falsata".