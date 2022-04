AUDIO - Sconcerti: "Ho visto Spalletti quasi sconvolto, ma se ADL lo caccia fa un errore"

"Quando De Laurentiis parte, è difficile stargli dietro: per me commetterebbe un errore".

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Cos'è successo al Napoli in tre giornate?

"Quando ha giocato bene, è la squadra che l'ha fatto meglio di tutti. Non si sono però dimostrati all'altezza del primo posto sul lungo, hanno perso 7 partite. Sono tante, più del doppio rispetto alle squadre che stanno davanti. Spalletti, chi dopo di lui o la società, dovranno capire perché ma credo che a Napoli ci sia stata una mancata crescita di Fabian Ruiz, troppe assenze a metà campionato compresa la Coppa d'Africa, la scomparsa repentina di Zielinski e poi Lozano, Politano e Insigne che hanno segnato poco. Con il 4-2-3-1, senza ali che fanno gol, non puoi vincere il campionato".

Si aspetta una rottura tra Spalletti e De Laurentiis?

"Mi sembrerebbe una cosa fuori dal normale. Però ho visto Spalletti quasi sconvolto in questi ultimi giorni, lontano dall'arroganza che lo rende forte, spesso più degli avversari. Quando De Laurentiis parte, è difficile stargli dietro: per me commetterebbe un errore, in tre anni sarebbe già al terzo allenatore sacrificato per cercare giustificazioni su cose che in parte sono da rivolgere alla società. E, quando parte, la stampa è difficile da contenere".