AUDIO - Sconcerti: “Il Napoli ha una buona cassa, ADL vuol far vedere più nero di quanto sia"

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Napoli, un pensiero sulla conferenza stampa di De Laurentiis?

"Il Napoli ha una buona cassa, forse sta cercando di far vedere più nero di quanto sia. E' vero che lo scorso anno doveva vendere Koulibaly e non lo ha fatto, costruendo una gran bella squadra. Quest'anno non andando in Champions più la pandemia ci sono problemi. Credo che siamo in un momento di difficoltà gestibile, magari con qualche cessione. Il problema è che manca chi compra".

Juventus, Cherubini dice che la squadra è già competitiva:

"In un momento come questo i 400 milioni sono l'effetto della pandemia ma i 300 di ricapitalizzazione a fine 2019 no. La forza della Juventus è evidente. L'aumento di capitale si fa o per rinvestire o per ripianare. Questo è stato fatto per ripianare, quindi credo che non sarà fatto per il mercato. La differenza tra Juventus e Inter è che la Juve è un'Inter con debiti ripianati".

Superlega, il tribunale di Madrid si schiera di nuovo contro la Uefa:

"Non ho mai pensato che facessero la Superlega. Comincio a pensare che non fosse il progetto, ma che fosse la prima parte per far capire al proprio popolo che la Superlega c'è e che la grandezza dei loro club viene bloccata dalla Uefa. E' stata una finta partenza per presentarla e poi metterla in moto".