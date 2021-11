AUDIO - Sconcerti: “Napoli solido difensivamente. Milan maturo e con più qualità”

A commentare la Serie A e i suoi temi a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Abraham in che fase è? Solo due gol in Serie A finora:

"Credo sia un ottimo giocatore, il gioco della Roma non riesce a valorizzarlo. Dietro a lui ci sono tre fantasisti, forse avrebbe bisogno di ali che gli dessero palloni dal fondo. Sono tre centrocampisti che amano inserirsi in area e andare anche a concludere. Così però finiscono per pressare Abraham, che non ha più spazio. Adesso è a disagio così".

Un giudizio su Immobile?

"E' un giocatore che è andato due volte a giocare all'estero e non ha reso. Nessuno però ha vinto più di lui la classifica cannonieri in Italia, solo i grandi attaccanti fanno questo".

Un pensiero su Milan e Napoli, che viaggiano in testa con numeri importanti. Dove sta la differenza ora?

"Sono due squadre diverse. Il Napoli è cambiato molto nella solidità difensiva, perché Koulibaly è tornato a grandi livelli, è cresciuto tantissimo Di Lorenzo e Mario Rui non scende più come prima. E poi ci sono due centrocampisti come Anguissa e Fabian Ruiz importanti. Il Napoli ha una bella fase difensiva. Ho visto però un gran bel Milan, a Roma finchè è rimasto in 11 è stato molto bello. Il centrocampo del Milan ha superato quello della Roma sul palleggio. E' stata una squadra molto matura. Dal punto di vista tattico Pioli non è inferiore a Mourinho. Adesso è nelle condizioni adatte per dare il meglio di sè. Il Milan ora ha più qualità. E' una squadra che parla la stessa lingua".

Tra Di Lorenzo e Calabria chi è più avanti?

"Di Lorenzo ha più eleganza, ma sono i due terzini migliori. Mi dispiace la totale mancanza di Florenzi, che ora è fuori per problemi".

Allegri a che punto è?

"Credo sia di rincorsa in questo momento. Lui non è un tecnico banale, uno che preferisce il calcio difensivo per scelta. Lui era un fantasista, difficile che un numero 10 sia così. Ha delle intuizioni e delle sorprese. Due anni fermo credo non gli abbiano fatto bene, a Spalletti no ma ha trovato una squadra già fatta".