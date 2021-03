AUDIO - Sconcerti si sbilancia: "Al Napoli tornerà Sarri, Gattuso verso la Fiorentina"

Per parlare di temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. "Al Napoli credo che tornerà Maurizio Sarri. A me Pirlo piace, Conte è fuori classifica, Pioli l'ho visto già da diverse parti e preferirei andare su qualcosa di nuovo. Vorrei vedere De Zerbi in una grande squadra, o Italiano. Vorrei vedere Gattuso in una piazza meno stressante di Napoli".

Per quanto riguarda il nuovo allenatore della Fiorentina di Commisso si fa il nome di Spalletti. Sconcerti esclama: "Magari, ma costa tantissimo. Io credo che verrà Gattuso".