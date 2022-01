AUDIO - Sconcerti su Insigne: "Nazionale non preclusa, ma mancherà rapporto diretto"

L'opinionista Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo italiano, ha commentato ai microfoni di Tmw Radio l'addio quasi ufficiale di Insigne al Napoli, pronto a sbarcare a Toronto: "Il nocciolo è stata la decisione del Napoli di fargli una proposta inferiore all'ingaggio attuale. Il giocatore è di livello internazionale e questo ha messo sul mercato già molto tempo fa. La sorpresa è sulla cifra che andrà a prendere Insigne: leggo addirittura di 15 milioni. La vera novità nelle trattative è la forte tendenza al ribasso".

Come cambierà il suo rapporto con la Nazionale?

"Bisognerà vedere come giocherà Insigne, anche se l'esperienza Giovinco insegna qualcosa. Non c'era però Mancini, che ragiona in modo diverso. Sei un giocatore lontano: nulla è precluso ma niente ti viene aperto. Spesso mancherà un rapporto diretto".