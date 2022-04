AUDIO - Tacchinardi: "Vedendo il Napoli e le altre, la Juve deve avere grossi rimpianti..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle italiane nelle coppe e non solo l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle italiane nelle coppe e non solo l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi: "Su Zaniolo, anche quando era in un momento difficile, ho sempre detto che se si concentra sul campo e non su fuori, è un giocatore fortissimo. Non so se è stato destabilizzato nell'ultimo periodo anche dalla panchina, ma se è concentrato e al 100%, vedo lui e Chiesa che per la nostra Nazionale sono due tesori. Sono contento anche per la Roma. Ha un pubblico fuori di testa, incredibile davvero, è stato bellissimo ieri sera lo stadio. Con tutti i problemi economici che ci sono, vanno sempre a vederla, anche fuori. Mourinho poi ieri è riuscito a portare a casa la sfida decisiva. La Roma poteva andar fuori strada e invece facendo gruppo è un'altra squadra rispetto a quella vista qualche tempo fa".

Juventus, dove può arrivare questa squadra? Oltre il quarto posto? "Penso che debba avere dei grossi rimpianti per questa stagione. Le altre davanti hanno rallentato. Ci sono sfide importanti nel weekend, vedremo se il Napoli si riprenderà con la Roma o meno. La Juve non deve avere più rimpianti e deve battere il Bologna anche con alcune assenze. Sarà una sfida contro una squadra tosta. Se davanti non c'è un harakiri è difficile fare meglio del quarto posto. Abbiamo visto diverse difficoltà, una ricerca affannosa di una propria identità, ma deve avere dei rimpianti per come è andato il campionato".