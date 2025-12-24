Cosa manca al Napoli per lo scudetto? Ferrara non ha dubbi e fa il nome

Oggi alle 10:30Le Interviste
di Antonio Noto

Ai microfoni di DAZN, è intervenuto l’opinionista ed ex difensore azzurro Ciro Ferrara: “Cosa manca al Napoli per lo scudetto? Mi viene di pensare ad un nome: Lukaku. Intanto manca come carisma all’interno dello spogliatoio e anche come gol in campo. Probabilmente manca questa figura in modo particolare".

