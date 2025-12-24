Biasin fa mea culpa: "Conte ha dato una lezione a chi lo punzecchiava sulle lacrimucce"

vedi letture

"Conte ha dato una lezione e l’ha data prima di tutto a quelli come me che spesso lo punzecchiano quanto a comunicazione satura di lacrimucce". Questo è quanto scrive Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, sul tecnico del Napoli.

"È stato ottimo stratega nella gestione del post Bologna-Napoli di campionato e fenomenale nella preparazione delle due – eccellenti – partite di Supercoppa. Nulla da aggiungere se non una: ha una rosa di primissimo livello e questo, converrete, è merito del suo patron" ha sottolineato Biasin.