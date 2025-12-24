Biasin fa mea culpa: "Conte ha dato una lezione a chi lo punzecchiava sulle lacrimucce"
TuttoNapoli.net
"Conte ha dato una lezione e l’ha data prima di tutto a quelli come me che spesso lo punzecchiano quanto a comunicazione satura di lacrimucce". Questo è quanto scrive Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, sul tecnico del Napoli.
"È stato ottimo stratega nella gestione del post Bologna-Napoli di campionato e fenomenale nella preparazione delle due – eccellenti – partite di Supercoppa. Nulla da aggiungere se non una: ha una rosa di primissimo livello e questo, converrete, è merito del suo patron" ha sottolineato Biasin.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina LiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Mercato a saldo 0, Gazzetta: "Club rispetterà limitazioni a gennaio per non rischiare blocco a giugno"
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com