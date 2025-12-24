Alvino: "Quante sciocchezze su rapporto Conte-ADL, sono amici ben oltre il calcio"
Carlo Alvino, ai microfoni di Ottochannel sul Canale 16, ha parlato del rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis: “Quante fesserie si sono dette e scritte nel periodo precedente a questo sul rapporto tra i due. C’è chi parlava di dimissioni, di tensioni o altre sciocchezze, ma la verità è completamente diversa.
Tra Conte e De Laurentiis c’è un rapporto che va oltre il calcio, c’è un bellissimo rapporto anche tra le famiglie. La moglie di Conte e quella Di De Laurentiis sono molto legate. Anche oltre il calcio fra di loro c’è amicizia e sono convinto che il loro rapporto proseguirà a prescindere dalle questioni legate al campo”.
