AUDIO - Tosto: "Per il dopo Insigne il Napoli ha tre soluzioni"

L'ex difensore del Napoli Vittorio Tosto è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Cos'è successo al Napoli? Gli scontri diretti, come le finali, a volte vengono decisi dal singolo episodio. Così è successo col gol di Giroud: poi subentrano nervosismo e la confusione. Da qui in poi inizia un rush finale che è una specie di nuovo campionato di dieci partite".

Quanto è difficile per il Napoli sostituire Insigne?

"Il Napoli secondo me ha tre soluzioni: la prima è sugli esterni già presenti, come Politano e Lozano, altrimenti va capito se vogliono investire su un profilo importante. Berardi sarebbe ideale... Sennò c'è anche il giovane Zerbin, che sta facendo bene".