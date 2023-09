AUDIO - “Un azzurro ha detto che tra Spalletti e Garcia c’è un abisso”, Brambati ed il dialogo con un agente

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato del turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà.

Di Gennaro:" Allegri ha visto bene l'impiego di Chiesa. Nel Napoli vedo troppa leggerezza difensiva. Orlando:" Nel Napoli è cambiato il manico, viene da un campionato finto. Brambati:" L'Approccio nel derby non si prepara. Il Milan è troppo leggero" IMpallomeni:" Vlahovic sta lavorando molto. Gasperini non mi è piaciuto pensasse al campo. Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Chi l'ha delusa di più in questo turno? "A me ha deluso già la scelta di Garcia. Arriva da un campionato finto e lo riproponi subito su una panchina importante, che scotta, con un predecessore che ha fatto la storia. Era difficile ma lui ci sta mettendo del suo. Che messaggio è togliere l'attaccante nel finale per mettere Zerbin? E poi ha pareggiato per due giocate. Non ricordo un Osimhen che non calcia mai in porta. Un procuratore di un calciatore del Napoli mi ha detto che il suo assistito gli ha detto che tra Garcia e Spalletti c'è un abisso, in favore ovviamente di Spalletti. Ed è un giocatore importante. E si vede che manca anche uno come Giuntoli".