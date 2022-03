Auriemma: "A Bergamo giocherei con Lozano al posto di Insigne, vi spiego"

"E' vero che torna venerdì, ma a 26 anni un jet lag lo può smaltire in fretta".

"Insigne non è in condizioni di giocare, non può essere al top né mentalmente né fisicamente. Credo che giocherà Lozano, anche se non so se al posto di Insigne o di Politano. Senza Osimhen, che è l'unico in grado di fare la ripartenza veloce, servono gli strappi del messicano che, è vero che torna venerdì, ma a 26 anni un jet lag lo può smaltire in fretta". Ne è convinto il giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto nella puntata odierna di 'Club Napoli All News'. "Lozano lo metterei al posto di Insigne, che non ti da più ciò che ti dava come prima. Considerando che l'esterno a destra dell'Atalanta sale molto, Insigne sa coprire e non gli chiederemmo niente di più. Dunque, davanti dovrebbero esserci Lozano a destra, Mertens al centro ed Insigne a sinistra".