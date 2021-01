Auriemma a Tiki Taka: "Non è uno scandalo perdere col Verona. Su Gattuso..."

Nel corso di Tiki Taka è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma in merito all'ultimo ko del Napoli: "E' stata una partita vuota simile a quella con la Lazio. Non trovo però nulla di scandaloso nel perdere col Verona, che ha fermato la Juventus e non solo ed ha battuto pure l'Atalanta. Da quello che leggo ADL è già oltre Gattuso, visto che gli chiede le dimissioni secondo il Corriere dello Sport".