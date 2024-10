Auriemma a Mediaset: “Non c’è rigore su Politano. Perché non interviene il VAR? Esperimento fallito”

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda sui canali Mediaset: "Rigore Politano? La domanda è sempre la stessa. Mi chiedo perché non interviene il VAR. La dittatura del VAR non mi sta bene. L’esperimento VAR è fallito, non so chi deve intervenire.

Per me non è rigore, ma perché non interviene il VAR? Chiamalo al monitor. C’è contatto? Se lo chiami al monitor anche il Napoli forse si sarebbe reso conto che poi è un rigorino”