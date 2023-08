Auriemma ad ADL: "Lascia andare Spalletti, altrimenti ce lo ritroveremo alla Juventus!"

Attraverso un messaggio sul suo profilo Facebook, il giornalista Raffaele Auriemma si è così espresso in vista dell'inizio di campionato

"!Riparte il campionato del Napoli campione d’Italia e ricomincia con gli stessi elementi della scorsa stagione: non c’è Kim ed al suo posto ci sarà Juan Jesus, mentre Zielinski ed Osimhen saranno regolarmente in campo a dispetto delle voci di mercato. L’unico volto nuovo sarà quello di Garcia, al quale va riconosciuta stima e rispetto. Lo stesso rispetto che va attribuito a Spalletti, del quale in troppi hanno frettolosamente dimenticato lo scudetto portato sulle maglie azzurre e l’indelebile tatuaggio sull’avambraccio destro.

Direi di farla finita con questa stucchevole storia di una FIGC nemica del Napoli e, di conseguenza, bisogna negargli di assumere Spalletti, se prima non pagherà la clausola al club partenopeo. Dalla disquizione tecnica e giuridica mi astraggo, serve competenza e preparazione che non ho, però mi sento di dare un umilissimo consiglio al presidente De Laurentiis. Carissimo Aurelio, fossi in te accompagnerei Spalletti in via Allegri a Roma, sede della FIGC e proverei ad individuare la soluzione migliore per il Napoli. Lo dico per mero opportunismo, perché se il Napoli non lascerà andare Spalletti sulla panchina dell’Italia, ce lo ritroveremo sicuramente l’anno prossimo (insieme a Sinatti) a guidare la nuova Juventus. Allora faccio una domanda a tutti voi: Spalletti farebbe più concorrenza al Napoli da ct della Nazionale oppure da coach della Vecchia Signora? Spogliatevi della becera voglia di rivalsa e rispondete con la logica di chi pensa al bene del Napoli".