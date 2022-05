Auriemma: "ADL non sa fare comunicazione, ma non lo cambierei mai se nessuno può prendere Napoli"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha parlato Raffaele Auriemma

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha parlato Raffaele Auriemma: "La passione che c’era prima a Napoli l’ho vista domenica a Salerno. Il pubblico è stato veramente il dodicesimo uomo in campo. Le attese del tifoso sono cresciute, ed è legittimo, ma quello che manca è il rapporto con quelli che amano. La società dovrebbe promuovere momenti di aggregazione, non solo con gli sponsor. La passione va alimentata altrimenti il fuoco man mano si spegne.

De Laurentiis non sa fare comunicazione, non sa arrivare alla gente nella maniera migliore. Anche le persone vicino a lui potrebbero dirgli cosa bisogna fare per migliorare la comunicazione.

C’è qualcuno che può prendere il Napoli avendo i requisiti giusti? Se esiste allora ben venga, altrimenti De Laurentiis non lo cambierei mai”.