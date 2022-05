Auriemma: "Bernardeschi? Sono scettico, gli preferisco Deulofeu! Ma se parte Mertens..."

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così, come riportato sul suo sito

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte e Tuttosport, nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così, come riportato sul suo sito: “Il Napoli vorrebbe trattenere Osimhen ancora il prossimo anno, a meno che non arrivino offerte monstre. La società, comunque, ha già preso tre calciatori. Tra i tanti nomi, quello che intriga di più è Bernardeschi, ma c’è anche Deulofeu che ha un ingaggio minore dell’esterno italiano. Come sembra voler essere, il Napoli si sta muovendo ad acquistare i giocatori che servono senza sminuire il prodotto Napoli. La Roma l’anno prossimo potrà dare fastidio con il progetto iniziato dai Friedkin.

Bernardeschi? Io sono tra gli scettici, il valore tecnico è indiscutibile ma lo stesso vale per Zielinski. Non lo vedo un calciatore che abbonda in determinazione. Se devo scegliere tra Bernardeschi e Deulofeu, prendo il secondo. Se lo spagnolo dovesse arrivare come sostituto di Mertens, prenderei anche Bernardeschi".