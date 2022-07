Auriemma: "Che incertezza sul mercato! Koulibaly? ADL non lo venderà mai alla Juve"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, si è soffermato su Koulibaly e non solo nel corso della sua trasmissione su Radio Marte

Io non so cosa succederà sul mercato del Napoli, ma so che c'è una grande incertezza. Se noi sappiamo che tutti sono vendibili, così come i giocatori, non è il massimo della garanzia. Continuo a pensare che questa è una squadra che può vincere lo scudetto.

Koulibaly? E' nel pieno delle sue energie fisiche e mentali, è candidato ad essere il capitano del Napoli nella prossima stagione. Si parla di Juventus ma De Laurentiis non lo venderà mai volontariamente ai bianconeri ne lui vuole andare".