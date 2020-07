Auriemma: "Con Gattuso il Napoli è a 27 punti come la Juve, ma non deve sorprendere..."

Nel suo editoriale per Sportmediaset, il giornalista Raffaele Auriemma ha così commentato la vittoria sul Genoa e, nel complesso, il momento vissuto dal Napoli: "Ebbene, con Gattuso in panchina, la squadra azzurra sarebbe seconda, a quota 27 punti come la Juventus ed uno score di 9 vittorie e 3 sconfitte. Potrebbe sembrare clamoroso ed invece non lo è, anche perchè il rendimento recente della squadra giustifica il piazzamento: delle ultime 12 partite, il Napoli ne ha persa una soltanto, quella contro l’Atalanta di giovedì scorso ed il pareggio in Champions con il Barcellona. Dal giro di boa gli azzurri sono dietro alla sola Atalanta (31 punti), mentre tutti gli altri arrancano: la Lazio sarebbe quarta con 26 punti, Milan e Sassuolo quinti a quota 24 e l’Inter addirittura sesta a quota 18.

Non è possibile sapere se cominciando la stagione con Ringhio in panchina, oggi il Napoli sarebbe quanto meno in zona Champions, se non addirittura in lotta per lo scudetto. Niente di sorprendente, perchè tutti sanno che l’organico degli azzurri era tale da essere reputato degno del titolo dalla stragrande maggioranza degli sportivi italiani".