Auriemma: "Conte il salvagente di ADL! Ha rigenerato una squadra morta..."

Raffaele Auriemma, giornalista, tramite il suo account X si è espresso così in merito ad Antonio Conte, al suo impatto al Napoli e all'entusiasmo che si è riacceso nella piazza: "Conte è il salvagente del Napoli. In particolare di De Laurentiis, in preda allo sconforto fino a quando non gli ha detto sì. In meno di 20 giorni ha rigenerato una squadra sportivamente morta e con l’innesto dei vari Di Lorenzo Lobotka e Kvaratskhelia è tutt’altra musica".