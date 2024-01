Auriemma difende Mazzarri: “Siete diventati tutti sofisticati e con la puzza sotto il naso”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “In questa città sono diventati tutti sofisticati, tutti con la puzza sotto il naso, tutti che vogliono vedere il Napoli di Spalletti. Quello che mi fa accapponare la pelle è che questa città a tutti i costi vuole il calcio spumeggiante, divertente e vincente ma con Demme, Ostigard, Mazzocchi…Bisognava stravincere a Roma contro la Lazio.

Il Napoli ha fatto 0 tiri in porta? E la Lazio quanti ne ha fatti? Uno. Cari tifosi sofisticati, torniamo a ragionare come siamo sempre stati: quello che è accaduto l’anno scorso non si verificherà mai più non solo a Napoli ma in tutto il campionato di Serie A”.