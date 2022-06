Auriemma: “Elmas insoddisfatto. Lozano? Se arriva un’offerta il Napoli lo vende subito”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma, che ha parlato del mercato (in uscita) del Napoli e segnatamente delle situazioni contrattuali che riguardano Koulibaly e Mertens: “Chiarezza. Sì spero si faccia chiarezza quanto prima sul futuro di Kalidou Koulibaly e di Dries Mertens: che siano notizie positive o negative, che restino o meno, lo si deve sapere a breve – ha commentato Auriemma circa la querelle contrattuale dei due veterani azzurri -.”

Il giornalista napoletano si è concentrato poi su altri profili partenopei: “Eljif Elmas? Sentendo il suo agente, il ragazzo non sarebbe soddisfatto del minutaggio avuto con mister Spalletti. Se il Napoli riceve un’offerta poi per Hirving Lozano, lo vende immediatamente: il messicano è in uscita. La situazione di Frank Zambo Anguissa verrà risolta a Dimaro? Si vedranno in ritiro e ne parleranno sicuramente. Mourinho ha sondato il suo agente per capire se Frank voglia andare alla Roma, perché il club giallorosso vuole superare il Napoli l’anno prossimo e già l’avrebbe voluto la scorsa stagione. Il problema è che Anguissa reclama un bonus che il Fulham non gli ha dato e che il Napoli gli aveva promesso di corrispondergli al posto del club inglese”, ha concluso Auriemma.