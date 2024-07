Auriemma elogia Conte: "Dice solo verità: non si potevano mandar via tutti"

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli commentando le dichiarazioni di Antonio Conte nella conferenza stampa a Dimaro.

Alcuni valori vanno preservati dice Antonio Conte, non si può buttare tutto...

“Come fai a dargli torto? Antonio Conte dice tutte verità. Quandosi diceva piazza pulita... Ma la gente a Napoli voleva piazza pulita nella dirigenza, perché era quella che aveva determinato lo sfascio. E De Laurentiis è stato coerente, si è escluso da solo perché ha messo in campo Antonio Conte quindi ha fatto ciò che la gente chiedeva.

Coerentemente e per il bene del Napoli. Vedi lo staff che ha intorno Conte: quella è una cortina protettiva. Soprattutto ha tanti occhi e tante orecchie: non gli può sfuggire nulla di quello che è all’interno dello spogliatoio, perché quello è il suo ambito. Ma quando dice ‘Mandare via tutti è sbagliato’ come fai a dargli torto? Perché ci sono dei valori che nella scorsa stagione si sono affievoliti e tu devi provare a farli riemergere. Quelli che il valore ce l’hanno non li puoi mandare via così a cuor leggero”.