Auriemma: "Finalmente ADL si è defilato, benedico il giorno del sì di Conte al Napoli!"

vedi letture

"La difesa a tre dà molta più garanzia e finalmente è arrivato un tecnico che decide di testa sua".

Il giornalista Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Twitch sul Napoli di Antonio Conte: "La difesa a tre dà molta più garanzia e finalmente è arrivato un tecnico che decide di testa sua. Perciò io benedico il giorno in cui Conte ha detto sì al Napoli, perché finalmente De Laurentiis si è defilato e non potrà più stare in mezzo a niente".