Auriemma: “Giù le mani dal Napoli! Trascinarlo nella vicenda plusvalenze è ridicolo!”

"Non mi pare che sull’operazione Osimhen si siano gonfiati i valori, vi spiego".

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato attraverso il suo canale Youtube: “ Napoli meritatamente in testa, quindi ora non c’inventiamo la storia delle plusvalenze che riguarderebbero anche la società di Aurelio De Laurentiis. Se qualcuno ha abusato di questo strumento nel corso degli anni, oggi è stato correttamente punito dalla Giustizia Sportiva. Attraverso intercettazioni e lettura degli atti del tribunale ordinario ci si è resi conto che la Juventus ha abusato di questo strumento. Un conto è usare la plusvalenza, che di per sé è legittima, un altro è abusarne utilizzandola per calciatori che ormai non valgono più nulla. Sul fatto che il Napoli avrebbe fatto un falso in bilancio nell’operazione Osimhen dico che il solo pensiero rende ridicoli! Il Napoli ha acquistato Osimhen per un valore di 70-71mln di euro, con un corrispettivo cash di 50mln dati al Lille. Soldi e non fuffa! Gli altri 20mln sono stati calcolati per tre giovani della Primavera e il portiere Karnezis, che è stato anche un nazionale greco.

Non mi pare che sull’operazione Osimhen si siano gonfiati i valori, vi spiego. Karnezis può valerli 5mln o no? Io dico di sì. I tre ragazzi possono valere 5mln ognuno? No? E allora vi porto l’esempio Zaniolo, era un giovane della Primavera dell’Inter che lo girò alla Roma per 5mln. All’epoca non sapevamo che Zaniolo potesse diventare un ottimo calciatore. Questo è anche un discorso di correttezza nei confronti della società che alleva il giovane. Se regalo un giovane della Primavera al Lille e poi questo esplode e viene rivenduto a 30-40-50mln, De Laurentiis deve poi prendere per l’orecchio Giuntoli e mandarlo via? I 5mln che si valutano per un Primavera sono una polizza assicurativa, non è che puoi regalarlo. Il calciatore per le quali sono state fatte queste plusvalenze non fittizie si chiama Victor Osimhen, sapete oggi quanto vale? La base d’asta che ci sarà quest’estate per il nigeriano sarà di 130mln di euro, si può arrivare facilmente a 150. Parliamo del terzo miglior attaccante d’Europa, che sta stracciando tutti i record e vale il doppio di quando il Napoli l’ha preso. Quindi vi sentite un po’ ridicoli a trascinare il Napoli in questa storia delle plusvalenze? Solo perché volete fare mal comune, mezzo gaudio. Ricordatevi l’affare Pjanic-Arthur, in quell’operazione non è girato un euro, mentre dal Napoli al Lille sono viaggiati 50mln tondi! Questo calcio italiano è diventato davvero così schifoso? Lì dove c’è un’irregolarità ci si protegge volendo tirare in ballo anche altri.

Come mai gli altri club che hanno fatto il pastrocchio con la Juventus sono stati scagionati? Vorrei capire una cosa, ma queste plusvalenze fittizie sono state fatte solo la scorsa stagione? La Juve è stata penalizzata con 15 punti, ma secondo me devono essere tolti i punti non solo ai bianconeri e non solo per quest’anno, ma a tutte le società che hanno partecipato al papocchio delle plusvalenze. Poi dobbiamo aspettare anche gli esiti del processo più serio del falso in bilancio della società bianconera. Il Napoli ha fatto tutto correttamente, sta lassù con tutti quei punti di vantaggio avendo ridotto il monte ingaggio, e stiamo a parlare della plusvalenza con il Lille di una società virtuosa".