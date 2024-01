Auriemma: “Il Napoli è morto! Tanti problemi nello spogliatoio e manca un leader”

GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, BLINDATO IL CAPITANO GIOIELLI: PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA Entrato nel settore giovanile partenopeo a partire dal 2013, Gioielli ha collezionato 89 presenze e nove reti con la massima formazione giovanile azzurra. Entrato nel settore giovanile partenopeo a partire dal 2013, Gioielli ha collezionato 89 presenze e nove reti con la massima formazione giovanile azzurra. LE ALTRE DI A SALERNITANA, RINFORZO IN VISTA DI NAPOLI? UN EX OBIETTIVO AZZURRO IN POLE PER RIMPIAZZARE MAZZOCCHI Dopo la cessione di Mazzocchi al Napoli, la Salernitana è alla ricerca di un sostituto ed il primo nome sul taccuino di Sabatini è quello di Davide Faraoni Dopo la cessione di Mazzocchi al Napoli, la Salernitana è alla ricerca di un sostituto ed il primo nome sul taccuino di Sabatini è quello di Davide Faraoni