Auriemma ironizza: "Dionisi si scusa con Marocchi: non ha mantenuto la promessa"

"Dionisi si scusa con Marocchi per non aver mantenuto la promessa, ma per il bene e la credibilità del calcio italiano è meglio che lo Scudetto lo vinca il Napoli", così su twitter il giornalista Raffaele Auriemma ha ironizzato in merito alla richiesta di Marocchi a Dionisi della scorsa settimana.