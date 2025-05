Tifosi chiedono del futuro, resta? Conte non risponde: “Il tifoso mi chiede altro, dello Scudetto!”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Genoa, il tecnico azzurro Antonio Conte ha risposto ad una domanda sul suo futuro.

I tifosi oltre a dirle grazie le rivolgeranno anche la domanda che fanno a tutti: resta o no? C'è un contratto, ma si parla di un incontro con ADL.

"Fidati, il tifoso in questo momento non mi fa questa domanda (ride, ndr). Il tifoso oltre a grazie mi dice: lo vinciamo? E io dico ci proveremo sicuramente come stiamo facendo. E' questa la domanda dopo il ringraziamento. Il resto? E' noia".