Auriemma: “Kvaratskhelia ha più probabilità di andare via di Osimhen”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione ‘A ‘Tutto Napoli' in onda su Tele A

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione ‘A ‘Tutto Napoli' in onda su Tele A: “Ho la sensazione che tra Osimhen e Kvaratskhelia chi può andare via è proprio Kvaratskhelia. Non essendoci una clausola per il georgiano, il PSG per provare a prenderlo cercherà di offrire quanto più possibile al Napoli e quindi potrebbe anche superare i 100 milioni. Invece con Osimhen sta accadendo una cosa al contrario: dalla clausola di 130 già sentiamo parlare da tempo di 100 milioni o addirittura meno.

Oltre all’aspetto legato alla cessione del calciatore, io mi chiedo tra Osimhen e Kvaratskhelia chi è più felice di rimanere a Napoli? Per me il nigeriano perché il contratto da 10 milioni netti all’anno ce l’ha già e questi soldi li guadagnerebbe o al Napoli o all’Al Ahli o in un’altra squadra non di primissimo livello. Quindi per Osimhen giocare nel Napoli o nell’Al Ahli è la stessa cosa tanto lo stipendio è quello. Tra lui e Kvaratskhelia, facendo una riflessione logica e anche strategica di mercato, chi ha più probabilità di andar via è Osimhen e non Kvaratskhelia”.