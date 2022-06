Auriemma: “L’interesse sul Napoli è forte, soprattutto da Elliot che ha lasciato il Milan”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, nel corso della sua trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Marte, nel corso della sua trasmissione 'Si gonfia la rete' si è espresso così: “I tifosi napoletani sono stufi di accontentarsi, ma bisogna capire se c’è qualcuno che può rilevare il Napoli e soddisfare il malessere dei tifosi. L’interesse sul Napoli è forte, soprattutto da Elliot che ha lasciato il Milan.

Bisogna dire bravo a De Laurentiis, che dopo due anni e mezzo di pandemia, che ha accontentato il denaro necessario. Io capisco che De Laurentiis non piace, ma se poi dite che il Napoli è come il Sassuolo o l’Udinese passate dalla parte del torto.

La critica è giusta, ma gli attacchi ingiustificati no. Le considerazione dei tifosi, lì dove sono educati, sono sempre ben accette. De Laurentiis ha calcolato anche se non dovesse andare in Champions, visto che ha abbassato il tetto ingaggi di 30/40 milioni”.