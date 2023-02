Auriemma: "Marocchi? Non è vittimismo, ma è stato patetico e basta!"

Il giornalista Raffaele Auriemma durante la trasmissione di “Si Gonfia la Rete” su Tele A

Il giornalista Raffaele Auriemma durante la trasmissione di “Si Gonfia la Rete” su Tele A ha commentato l'episodio di Marocchi prima della gara del Napoli con la Cremonese e in vista della sfida di venerdì: “Episodio Marocchi? A me dispiace perché molti tifosi napoletani sono rimasti amareggiati. Non si tratta di vittimismo… è stato patetico e basta!".