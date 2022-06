Auriemma: "Mourinho ha sondato l'agente di Anguissa, il Napoli parlerà col giocatore a Dimaro"

"Il problema è che Anguissa reclama un bonus che il Fulham non gli ha dato e che il Napoli gli aveva promesso di corrispondergli".

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della situazione di Frank Zambo Anguissa: "Verrà risolta a Dimaro? Si vedranno in ritiro e ne parleranno sicuramente. Mourinho ha sondato il suo agente per capire se Frank voglia andare alla Roma, perché il club giallorosso vuole superare il Napoli l’anno prossimo e già l’avrebbe voluto la scorsa stagione. Il problema è che Anguissa reclama un bonus che il Fulham non gli ha dato e che il Napoli gli aveva promesso di corrispondergli al posto del club inglese”