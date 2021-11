Auriemma: "Napoli ultimo nel girone e fuori da tutto non sarebbe cattiva notizia"

Raffaele Auriemma, noto giornalista, ha parlato di Spartak-Napoli e non solo ai microfoni di Teleclub Italia: "Meret è passato da titolare inamovibile al dire 'quando gioca lui prendiamo sempre gol'. Eppure, è un ragazzo serio e fa tutto quello che gli dice l'allenatore. Zielinski vicino al gol? Il portiere guardava da un'altra parte. Il polacco poi ha sbagliato un altro gol così come Mertens ed Elmas. In un girone in cui ormai può succedere di tutto, il Napoli rischia di finire ultimo e non sarebbe una cattiva notizia ma ciò accadrebbe solo se il Leicester vince al Maradona e il Legia battesse lo Spartak".