Auriemma: "Non iniziamo con Calzona, quei 4 gol sono solo dei giocatori"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della vittoria col Monza: "Godiamoci questa vittoria così netta. Il Napoli non è riuscito ad essere come l'anno scorso, ma quei 14 minuti sono stati magici ed hanno ricordato a tutti cos'era il Napoli l'anno scorso. In quei 14 minuti non c'è ADL, Garcia, Mazzarri o Calzona, ma solo la qualità dei giocatori. E basta. Nessuno si appropri di quei 4 gol del Napoli. Non iniziamo a dire che c'era Calzona, prima invece Mazzarri e Garcia... L'hanno vinta i calciatori, così come non l'hanno vinta altre volte".