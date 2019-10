Auriemma: "Per Ancelotti sarebbe utile avere qualche colloquio individuale in più per capire..."

Nel suo editoriale per Sportmediaset, il giornalista Raffaele Auriemma scrive: "Con la sosta Ancelotti avrà la grande opportunità di provare a capire cosa non sta andando nella sua squadra. Calo atletico? Crollo di motivazioni? Difficoltà di adattamento nel modulo? Probabilmente per l’allenatore sarebbe utile cominciare ad avere qualche colloquio individuale in più, per scavare nella psiche della squadra e provare a capire quale blocco costringe molti degli azzurri a giocare con il freno a mano tirato".