Auriemma: "Perché quando la Juve vinceva scudetti di non-gioco andava benissimo"

Il Napoli supera in trasferta l'Empoli per 1-0 e continua a mantere in solitaria la vetta della classifica, a più due punti sulla seconda. A parlare del match è stato il giornalista Raffaele Auriemma, che sul suo profilo Facebook scrive:

"Possibile che quando vincevano gli scudetti la Juventus di Trapattoni e di Allegri, oppure il Milan di Capello, andava benissimo il non-gioco che praticavano le loro squadre, mentre se a fare un calcio speculativo è il Napoli di Conte tutti si interrogano dove può arrivare questa squadra?

Ecco perchè (è un paradosso) dico che la partita contro l'Empoli è stata spettacolare ed il Napoli ha giocato in maniera meravigliosa. Tanto lo sappiamo che il titolo vinto con Spalletti è stato il frutto di una congiunzione astrale irripetibile, che la Grande Bellezza di Sarri ha prodotto tanti applausi ed uno scudetto perso (scippato) proprio sul filo di lana.

Senza dimenticare che l'Olanda passata alla storia con Cruijff, Krol, Neskens, ecc. ancora oggi fa parlare di sè per il gran calcio espresso, però la finale del 1970 e del 1974 l'hanno vinta l'Argentina e la Germania. In conclusione: ne ho abbastanza di chi preferisce la qualità, ora il Napoli è giusto che cominci a vincere con continuità".