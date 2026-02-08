Sassuolo, Carnevali: "VAR? Ha ragione De Rossi, va fatta riflessione. Così roviniamo il calcio"

Nel pre-partita della sfida contro l'Inter, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il Sassuolo ha spesso sorpreso l'Inter, cosa succede in queste gare al Sassuolo?

"Penso che sia il bello del calcio, nessuna partita è scontata. L'Inter è la più forte, ma contro queste squadre dai qualcosa in più per fare qualcosa di speciale, di straordinario".

Cosa si sente di fronte a quanto successo per Audero? Oggi mancano i tifosi avversari.

"Quando succedono queste cose dispiace molto, è lo spirito e il divertimento del calcio, nel vedere un divertimento. Noi stessi aspettiamo questa partita, c'è un danno per lo spetttacolo più che economico, peccato per lo sport che non possa essere visto da tutti".

Fa discutere il VAR, poi si parla del fatto che si giochi troppo. Ha consigli sul tema?

"Ci vorrebbe tanto tempo e non so se potremmo comunque risolverle. Si gioca troppo? Dipende, sono i grandi club a farlo, che sono anche quelli con più possibilità di spendere e prendere giocatori. Penso sia rivolto a loro, che hanno riscontri economici differenti. Sul VAR: va fatta una riflessione: darei ragione a De Rossi, sono d'accordo con lui, se andiamo avanti così rischiamo di rovinare il calcio".