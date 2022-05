Auriemma: “Se ADL e Spalletti non concordano è giusto che si dimetta senza che si lamenti dopo”

A Radio Marte, nel programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma che ha parlato della stagione ormai giunta al termine

A Radio Marte, nel programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma che ha parlato della stagione ormai giunta al termine e del rammarico per il Napoli di Spalletti: “Il Milan ha meritato lo scudetto, il Napoli anche però non ci ha creduto. Peccato, perché questo era l’anno giusto. È stato un bel campionato, ci siamo divertiti fino alla fine.

Spalletti, magari, dice delle cose che De Laurentiis non condivide. L’importante è che lo dica anche al presidente, se non se la sente è giusto che dia le dimissioni senza che si lamenti dopo. Questa è un ipotesi, ma se non è d’accordo è meglio che lo dica”.