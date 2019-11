Auriemma: "Se i momenti no durano troppo servono decisioni nette! ADL sa cosa fare..."

Raffaele Auriemma, noto giornalista, allude a qualcos'altro nel suo tweet di commento per Napoli-Genoa. Il collega s'è così espresso sulla possivbile soluzione per questo momento no: "Quando i momenti critici di una squadra durano troppo a lungo, bisogna prendere decisioni nette. De Laurentiis sa quale dovrà essere la prossima mossa per far ripartire il Napoli".

Quando i momenti critici di una squadra durano troppo a lungo, bisogna prendere decisioni nette. @ADeLaurentiis sa quale dovrà essere la prossima mossa per far ripartire il @sscnapoli #NapoliAtalanta 0-0@SerieA #football #calcio — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) November 9, 2019