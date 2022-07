Auriemma: “Se Koulibaly ha altre offerte che lo soddisfano è giusto che vada via”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma che ha parlato del futuro del Napoli, soprattutto in ambito mercato

Sono spiazzato su Koulibaly, visto che adesso si da addosso anche al calciatore poiché non vuole diminuirsi l'ingaggio. Le storie finiscono e se Koulibaly ha altre offerte che lo soddisfano è giusto che vada via, mi dispiacerebbe se andasse alla Juventus (che ha offerto 40 milioni) ma da quello che so il giocatore non vuole andare. Secondo me Spalletti non si strappa le vesti se Mertens parte.

Non è giusto, ad oggi, fare le valutazioni ma bisogna aspettare. In ritiro puoi avere dei contorni definiti della squadra, ma bisogna aspettare l’inizio del campionato.

Come sostituto di Koulibaly mi sono permesso di dire Milenkovic, poiché hanno lo stesso agente, ma il problema è che piace sia all’Inter che alla stessa Juventus”.