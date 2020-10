Auriemma: "Se tutti dicono che il Napoli può lottare per lo scudetto perché impegnarsi per l'Europa League?"

Il Napoli cade a sorpresa in casa contro l'AZ Alkmaar in Europa League. Raffaele Auriemma per SportMediaset ha commentato così la debacle azzurra: "La colpa di questo risultato negativo del Napoli è dell'Europa League, la cui fase a gironi non piace a nessuno. A questo Napoli meno che mai. E' un fatto inconscio, non è che non giocano perché non hanno voglia ma perché con la testa sono concentrati sul campionato. Se tutti dicono che il Napoli può lottare per lo scudetto perché dovrebbero impegnarsi per una partita della parte B dell'Europa? L'idea dello scudetto è stato il maggior freno per il Napoli".