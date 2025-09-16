Auriemma: “Senza l’intervento di Conte, il Napoli non avrebbe preso Hojlund”

Nel corso di 'Si gonfia la rete' su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato un retroscena su Rasmus Hojlund, in gol all’esordio con la maglia del Napoli nella vittoria contro la Fiorentina: “Hojlund? Vi do una notizia: se non fosse intervenuto Antonio Conte quel venerdì sera nella riunione con gli agenti del calciatore, il Napoli non lo avrebbe preso perché giustamente voleva garantirsi una via d’uscita se questo calciatore non avesse reso tanto da meritare un prezzo di 50 milioni di euro.

Io sono d’accordo con il Napoli, è intervenuto Antonio Conte e ha spinto per prenderlo e così è stata eliminata quella clausola legata alle presenze”.