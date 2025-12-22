Politano a Mediaset: "Conte il nostro condottiero, con lui fino alla morte! Ci davano per finiti"

Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna: "Siamo venuti qua e volevamo fortemente questo trofeo, l'abbiamo dimostrato in campo facendo una partita eccezionale in cui potevamo fare anche qualche gol in più. Ma siamo davvero contenti di questa vittoria. Da Bologna a Bologna? Conte conta tantissimo, è il nostro condottiero e lo seguiamo fino alla morte. Dopo Bologna ci davano tutti per morti, noi abbiamo continuato a lavorare in silenzio e ci portiamo a casa la coppa".