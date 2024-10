Auriemma si sbilancia: “Il Napoli arriva primo o al massimo secondo”

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A, si è espresso così sulle prospettive del Napoli

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A, si è espresso così sulle prospettive del Napoli: “Quest’anno il Napoli o arriva primo o arriva secondo, sono sicuro. Io e il mio amico Ciccio Graziani lo stiamo dicendo da un po’ di tempo. Probabilmente l’organico è il più competitivo dal dopo Benitez in avanti. Adesso la squadra in ogni reparto ha l’alternativa giusta e non ha l’incombenza delle coppe europee”.