Auriemma sicuro: “Se Insigne non rinnova, la pista Psg è la più probabile”

Il giornalista di Radio Marte e Tuttosport, Raffaele Auriemma, tramite i suoi canali social ha detto la sua sulla situazione relativa a Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. Le parti trattano da mesi ma non c'è ancora accordo e negli ultimi giorni è tornata in auge l’ipotesi Inter in estate. Auriemma sostiene: “Insisto nel credere che, se non rinnovasse con il Napoli, possa essere il Psg la sua destinazione più probabile”.