Auriemma: "Sono con i tifosi per la questione bandiere, ma allo stadio devi tifare la tua squadra!"

Il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete': “Mi è piaciuta molto la manifestazione all’esterno dello stadio ma non mi è piaciuto il silenzio al Maradona in segno di protesta. Protesta verso chi? In campo c’è la tua squadra e devi tifarla, sei lì per quello. Poi per tutto il resto ne dibatti, con giusta ragione, in altri modi. Per esempio sono totalmente dalla parte dei tifosi in merito alla questione bandiere!”.