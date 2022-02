Auriemma: "Sorpreso dallo schieramento conservativo di Spalletti"

Nel corso di ‘Tiki Taka - La Repubblica del pallone’, trasmissione in onda su Italia 1, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato il pareggio del Napoli contro il Cagliari: "Nella classifica dell’anno solare il Napoli è primo con 15 punti in 7 partite. E’ primo avendo perso 6 punti, pensate gli altri quanto stanno inguaiati. In questo momento bisogna mantenere questo ritmo, poi torneranno tutti quelli che mancano nel Napoli e ci sarà un bel rush finale punto a punto. Detto questo, sono rimasto sorpreso dallo schieramento conservativo di Spalletti. Mai avrei immaginato la difesa a tre con due esterni che devono proteggere. Un Napoli rinunciatario contro il Cagliari era sinceramente l’ultima cosa che mi aspettassi. Lo stesso Spalletti ha detto che è stata persa un’occasione e diciamo che qualcosa di suo in questa partita il tecnico del Napoli ce l’ha messa”.